Donata all’arcidiocesi l’opera omnia ’Mario Albertini: tutti gli scritti’

Mercoledì in Arcivescovado, monsignor ha incontrato il Movimento Federalista Europeo, rappresentato da Rossella Zadro, segretaria della sezione di Ferrara, e da Guglielmo Bernabei, responsabile dell’Ufficio del Dibattito. Nell’occasione, il Movimento Federalista Europeo di Ferrara ha donato all’Arcidiocesi l’opera omnia ’Mario Albertini. Tutti gli scritti’. Si tratta della profonda opera dello scrittore, iscritto al Movimento federalista europeo già nel 1945, stretto collaboratore e poi successore di Altiero Spinelli. Nove volumi che abbracciano 50 anni di storia italiana ed europea, dal 1945 al 1996, le suggestioni politiche di quei tempi, le lotte, conquiste e i fallimenti di visioni politiche che ancora oggi sono attualissime. Un’iniziativa questa che intende esprimere la gratitudine del Movimento Federalista Europeo di Ferrara all’Arcivescovo e a tutta l’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio. Durante l’incontro, Perego, ringraziando i rappresentanti di MFE, ha ricordato le sfide che l’Europa e l’Unione europea hanno di fronte oggi e nel prossimo futuro, sfide sempre più impellenti, alle quali è doveroso rispondere con coraggio, determinazione, insieme. A questo proposito è stata ribadita l’importanza di una informazione utile a costruire la consapevolezza di essere europei, condizione necessaria per un impegno vero e costante che valorizzi e protegga ciò che l’Unione rappresenta per tutti noi, i suoi valori.