Donata un’ora di lavoro In campo il Consorzio

Continua l’impegno solidale del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per valorizzare attività e associazioni del territorio che hanno un ruolo fondamentale per il sostegno alla comunità. Nel corso del tradizionale evento di Pasqua, è stato consegnato alla Società cooperativa sociale integrazione lavoro di Baura un assegno di 5.250 euro raccolti grazie alla volontà di 173 dipendenti dell’ente che hanno donato il valore corrispondente a un’ora di lavoro. La donazione sarà destinata al progetto ‘Civico 77’ la casa-famiglia per persone con disabilità. Una donazione che ha un valore speciale per il Consorzio, come ha spiegato il presidente Stefano Calderoni: "La consegna di questo assegno ha per noi un valore doppio perché sosteniamo a una realtà del territorio che realizza progetti di inclusione sociale e accoglienza e lo facciamo ricordando Marcello Frignani, figlio di un nostro dipendente che ha soggiornato al Civico 77 ed è deceduto a dicembre 2022. Questo ragazzo è stato un esempio di forza e coraggio per molti giovani". Una donazione che contribuirà ai progetti della Cooperativa, come ha spiegato il presidente Nicola Folletti: "Siamo partiti 30 anni fa per dare risposta ai bisogni di una comunità e, mattone dopo mattone, abbiamo costruito un edificio che è diventato una casa per vivere bene e lavorare". E a ricordare Marcello, insieme alla comunità di “Civico 77” i genitori Paolo e Fernanda Frignani: "Ringraziamo di cuore per questa donazione che dimostra sensibilità e generosità".