Donate 12 cornee: record: "Attestato di generosità"

Tra il 23 e il 24 ottobre sono state donate 12 cornee, prelevate da donatori presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara. "E’ solo grazie alla generosità e sensibilità dei cittadini e delle loro famiglie – commenta la dottoressa Silvia Bortolazzi, responsabile dell’ufficio di coordinamento provinciale alle donazioni – che è possibile raggiungere questi preziosi obiettivi di salute".

Il risultato si va ad aggiungere ai dati dei primi dieci mesi del 2023 che hanno superato quelli di tutto il 2022, "ed è il miglior dato parziale di sempre – prosegue Bortolazzi –. Dall’inizio dell’anno ad oggi, infatti, sono 172 le cornee prelevate presso l’ospedale di Cona". Anche presso l’Azienda Usl di Ferrara i dati sono assolutamente positivi. Dopo lo stop dettato dalla crisi pandemica è ripresa un’attività di prelievo che ha portato al superamento degli obiettivi regionali annuali già nel primo semestre del 2023. Questi importanti risultati sono stati possibili anche grazie al nuovo assetto organizzativo del Coordinamento Provinciale Procurement alle Donazioni, fortemente voluto dalle Direzioni Strategiche, che ha visto la nascita di un Coordinamento Locale Ospedaliero anche presso il presidio dell’Ospedale del Delta, aggiuntivo rispetto ai preesistenti di Cona e Cento. "L’impegno delle Direzioni – afferma la Responsabile dell’Ufficio di Coordinamento – e il contributo di personale sanitario ospedaliero con specifiche competenze ha permesso di poter dare un seguito alla volontà favorevole alla donazione di tanti cittadini. È infatti grazie al consenso di famiglie e donatori e, più in generale, alla sensibilità dei cittadini verso il tema della donazione dopo la morte che questa dimostrazione di solidarietà ha raggiunto traguardi così importanti. L’obiettivo di sempre è quello di cercare di migliorare la qualità di vita a tutte le persone, per lo più giovani, che sono in attesa di un trapianto di cornea per tornare a vedere".

La donazione di cornee può avvenire soltanto dopo che sia stata accertata la morte di una persona. Dal momento in cui è stato dichiarato il decesso, qualora vi sia un consenso espresso in vita o non vi sia la opposizione dei familiari aventi diritto, in presenza di idoneità clinica si avviano le procedure di prelievo. I familiari vengono contattati dal Coordinamento Ospedaliero Procurement e il prelievo viene eseguito da una equipe multidisciplinare ospedaliera. Il donatore viene totalmente preservato nel suo aspetto. Le cornee donate vengono inviate alla Banca delle Cornee di Bologna dove vengono valutate e selezionate da personale specializzato e, se idonee, vengono inviate ai centri di trapianto.