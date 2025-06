Donate tre poltrone letto alle comunità Save: "Un modo per dare più comfort alle famiglie"

Donate tre poltrone letto dall’associazione Orrizonti Futuri e il Sindacato Sidl alla comunità Save. Questa iniziativa rappresenta un gesto significativo per migliorare il comfort delle famiglie presso l’associazione Servizio Accoglienza alla Vita di Cento. Questo supporto è stato reso possibile grazie all’impegno della delegata onlus Trimarchi Anna Maria e del responsabile sindacale Antonio Barbagallo, oltre al contributo dei cittadini che hanno destinato il 5 per Mille. La Dott.ssa Alessandra Davi, responsabile della comunità Sav Aps e il vicepresidente Riccardo Cerritelli a nome di tutto il consiglio direttivo,educatrici e volontari, ha espresso la sua gratitudine, sottolineando come queste poltrone contribuiranno a migliorare la qualità della permanenza delle mamme e dei bambini in situazioni di disagio sociale e familiare. Un esempio di solidarietà e collaborazione che fa la differenza nella vita di chi ne ha bisogno.