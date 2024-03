Donati 500 euro agli alluvionati

Nei giorni scorsi una delegazione di Vigarano Commercio 2000, composta da Lucia Montori (presidente dell’associazione) e Antonella Marchesi, ha consegnato la somma di 500 euro raccolta durante le iniziative natalizie a favore di una attività commerciale alluvionata in novembre in Toscana, per dare il sostegno a chi si trova in situazioni di disagio nel vedere tutti i propri sforzi rovinati dall’acqua. L’attività scelta è stata la libreria “Il Ghirigoro” di Quarrata (PT) di Cinzia Baldi che ha accolto la notizia con il cuore in mano.