Donati dal Lions 500 chili di pasta: "Così aiutiamo tante famiglie"

Sono stati ben 500 chili di pasta quelli consegnati, alle associazioni il Mantello Pomposa e Buonincontro, da parte del Lions Club di Codigoro nell’ambito di un specifico service. Un dono del valore commerciale di mille euro "per portare gli auguri dei soci Lions e con spirito di solidarietà - precisa il presidente del sodalizio lionistico codigorese Marco Mastellari - a due meritorie associazioni che svolgono un lavoro encomiabile nel territorio del nostro comune". Assieme al presidente c’erano anche i soci Mario Veronesi, Roberto Cavalieri e Vincenzo Orsini oltre ai volontari del Lions a ritirare il graditissimo dono c’erano il presidente del Mantello Giuliano Tomasi e il volontario della Buonicontro Daniele Gardellini. I 5 quintali di pasta De Cecco serviranno ad aiutare le 68 unità familiari che complessivamente ammontano a circa 200 persone di Codigoro, attualmente in difficoltà economiche. "La nostra scelta è quella di fare dei service a livello locale - riprende Mastellari - per aiutare chi ha bisogno del nostro territorio, questa volta attraverso due meritorie associazioni, che svolgono un’opera straordinaria. Un grazie anche all’amico e socio Silvio Succi che ci ha aperto un contatto diretto con l’azienda che produce pasta, consentendoci di ottenere un buon prezzo e quindi più prodotto da donare". Le associazioni oltre ad occuparsi di tante famiglie hanno allestito un suggestivo presepe, lungo gli otto piani del campanile di Pomposa.

cla.casta.