Donati due calcio-balilla al carcere Cento detenuti pronti a sfidarsi

Una sinergia concreta per sostenere un percorso rieducativo dei detenuti. Nella mattinata di sabato, nel cortile interno della casa circondariale di Ferrara, la cerimonia di consegna di due calcio balilla, donati da Galaxy Padel Ferrara, per un torneo promosso da Uisp Ferrara e patrocinato dal Comune. Presenti Maria Nicoletta Toscani, direttrice della casa circondariale di Ferrara, Eleonora Banzi e Andrea De Vivo, presidente e vicepresidente Uisp Ferrara, Cristina Coletti, assessore ai servizi sociali del Comune, Anna Maria Romano, responsabile area giuridico pedagogica del carcere, Alberto Albini e Alex Possenti, soci del Galaxy Padel. "Le iniziative sportive – ha sottolineato la direttrice – servono a creare socialità. Ringraziamo il Comune e Uisp con la quale collaboriamo da anni". Maria Nicoletta Toscani si è soffermata sui numeri della casa circondariale di via Arginone, 367 detenuti suddivisi in sei sezioni specifiche detentive, il personale di polizia penitenziaria conta 200 unità. "Uisp Ferrara – spiega Eleonora Banzi – come altri comitati territoriali dell’Emilia-Romagna da anni svolge attività motoria negli istituti penitenziari, il progetto ‘porte aperte’. L’attività è stata rafforzata nell’anno 2013 dalla formalizzazione di un protocollo d’intesa tra il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della Regione Emilia-Romagna e Uisp (nazionale e comitato regionale)". Nella casa circondariale di Ferrara, Uisp promuove corsi di ginnastica, pallavolo, partite di calcio, gruppi cammino e la corsa podistica Vivicittà. Il torneo di calcio balilla in carcere inizierà a marzo, coinvolgerà 100 detenuti. Coletti ricorda: "L’amministrazione si adopera da tempo con la struttura circondariale per tutte le attività da svolgere al suo interno. Con Uisp abbiamo un rapporto consolidato e condivisione delle iniziative sportive e sociali. Grazie a Galaxy Padel per la sua donazione, fondamentale la collaborazione tra ente pubblico, associazioni e privati".

Mario Tosatti