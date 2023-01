Donati gli alberelli per l’aula didattica esterna Gli alunni delle elementari a scuola di ambiente

Le scuole primarie dell’ Istituto comprensivo ’Dante Alighieri’ di Ferrara hanno accolto la proposta pervenuta dal Ministero della Transizione Ecologica in collaborazione con i Carabinieri della Biodiversità nell’ambito della realizzazione delle direttive previste dal Pnrr in tema di Ambiente. Oggi, nel cortile della scuola Bombonati di via Boschetto n. 8 a Ferrara, il Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina nel Ravennate, incaricato dello svolgimento del progetto in Emilia Romagna, donerà e metterà a dimora, in accordo con l’Ufficio Verde del Comune di Ferrara, alcune piante, a cornice della nuova aula didattica esterna. Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità ha avviato anche le procedure per la duplicazione e distribuzione dell’Albero di Falcone, albero simbolo dell’impegno verso lo Stato e la lotta alle mafie e fulcro di un brillante progetto di educazione alla legalità ambientale. La messa a dimora della talea del Ficus macrophillacolumnarismagnoleides, l’albero che cresce nei pressi della casa del giudice, concorrerà a sensibilizzare i ragazzi al tema dell’impegno sociale ma anche all’importanza della salvaguardia ambientale: una volta piantato nel cortile della scuola, l’albero sarà oggetto di cure da parte di alunne e alunni nonché guida valoriale per i percorsi didattici inerenti l’ambiente e la legalità.