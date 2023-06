Donati tremila euro al vivaio ’alluvionato’

Anpa Ferrara, il sindacato pensionati di Confagricoltura, tramite la sua Onlus ha donato 3 mila euro al ‘Borgo in Fiore’. Si tratta del vivaio di via Pomposa con annesso punto vendita, allagato a seguito della tracimazione del Canale Scorsuro, avvenuta lo scorso maggio a causa delle piogge alluvionali che si sono abbattute sulla nostra provincia.

"È un piccolo aiuto per un’azienda che, salvo modifiche del decreto in fase di conversione – osserva il presidente di Confagricoltura Ferrara Francesco Manca –, non potrà beneficiare degli aiuti governativi. Il decreto infatti è rivolto solamente ai Comuni alluvionati, quindi per la provincia di Ferrara solamente al Comune di Argenta limitatamente alla frazione di Campotto. Inoltre non presentando Domanda Unica, non potrà avere accesso ad eventuali aiuti previsti da AgriCat, il nuovo fondo mutualistico per la tutela di danni da alluvione". Un sentito ringraziamento arriva dai titolari Daniela Marchetti e Andrea Gatti, associati a Confagricoltura: "Questo gesto ci ha colpito molto, apprezziamo tantissimo la sensibilità manifestata nei nostri confronti dall’associazione".