Donato alla biblioteca l’albero della pace di Paola Paganelli

Ha trovato una dimora definitiva il cosiddetto “albero della pace” di Paola Paganelli, artista bondenese che ha scelto di donare la propria opera scultorea realizzata in collaborazione con Katia Ghedini alla Biblioteca Comunale “L. Meletti”. Alta più di due metri, la scultura si presenta con un’intelaiatura a spirale che sale verso l’alto a ricreare la forma di un albero, decorato con tante colombe bianche per rinforzare la simbologia della pace. A ricevere il manufatto artistico, assieme alle due artiste e al personale in servizio della Biblioteca, sono stati il sindaco Simone Saletti e l’assessore alla Cultura Francesca Aria Poltronieri, entrambi orgogliosi della donazione: "Una bellissima opera dal significato profondo e universale che andrà a impreziosire un importante luogo di cultura e conoscenza del territorio – hanno ribadito Saletti e Poltronieri –. L’opera troverà una collocazione vicina all’ingresso, in modo da essere visibile da tutti gli utenti che entrano nella struttura. Un sentito ringraziamento a Paganelli per la generosità e la vicinanza al territorio, e naturalmente anche a Ghedini per aver contribuito".