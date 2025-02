Donato un nuovo defibrillatore: "Un passo nel percorso salvavita"

Vigarano sempre più cardioprotetta grazie anche alla generosità delle associazioni locali. "Come sindaco – ha detto il primo cittadino Davide Bergamini – desidero ringraziare personalmente l’Asd Ginnastica Ritmica, Elena Zoboli e Cordis Formazione per la generosa donazione al Comune di un nuovo defibrillatore, che andrà ad integrare gli altri apparecchi già presenti all’interno del circuito del progetto ‘VigaranoCardioProtetto’". Un progetto che unisce gli intenti: "Questa importante iniziativa – ha ricordato – fortemente voluta dalla nostra amministrazione e promossa con entusiasmo insieme a tutta la giunta comunale, permetterà di avere il nostro territorio completamente coperto da strumenti salvavita. Un risultato significativo che dimostra l’impegno costante nel tutelare la salute e la sicurezza di tutta la comunità". Da qui un appello: "Cogliamo l’occasione per invitare aziende, privati e ulteriori realtà associative del territorio a partecipare attivamente al progetto – ha aggiunto – contribuendo con la donazione di nuovi apparecchi o collaborando alla formazione dei cittadini". La Ginnastica ritmica ha aperto una strada che traccia un percorso che può, nel bisogno, salvare vite umane. "Sono particolarmente felice della splendida sinergia tra amministrazione e associazioni – ha aggiunto Bergamini –, un esempio virtuoso di collaborazione e solidarietà che valorizza il nostro comune. A breve inizieremo i corsi di formazione destinati alle associazioni locali e ai cittadini, con l’obiettivo di rendere sempre più persone capaci di intervenire efficacemente in caso di emergenza. Ancora una volta, grazie a chi rende possibile tutto questo". Un invito ai privati e alle associazioni a collaborare al progetto, mentre si compie un altro passo in avanti per ‘Vigarano CardioProtetto’. L’obiettivo è la copertura di tutto il territorio. Entro il mese di febbraio verrà posizionato un defibrillatore all’esterno della ex delegazione comunale dove ora ci sono gli ambulatori dei medici. Poi si passerà alla frazione di Diamantina, Madonna Boschi e Coronella". Il progetto prevede di installare su tutto il territorio defibrillatori che possano essere facilmente accessibili e utilizzabili in caso di bisogno.

Claudia Fortini