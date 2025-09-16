Donato un polisonnigrafo per aiutare i piccoli pazienti a ’Sorridere’

Un’importante donazione a favore delle aziende sanitarie ferraresi è stata effettuata grazie al generoso contributo dell’Associazione Giulia e di ’Comitato per ricominciare a sorridere’. E’ stato acquisito un polisonnigrafo, un dispositivo destinato all’identificazione delle patologie respiratorie nel sonno che sarà dedicato alla valutazione dei pazienti pediatrici.

Questo strumento rappresenta un importante avanzamento nel monitoraggio e nella diagnosi di condizioni cliniche, quali apnee ostruttive e centrali, contribuendo a migliorare la qualità dell’assistenza e ampliando i servizi offerti alla comunità. La sua capacità di distinguere tra apnee centrali e apnee periferiche, lo rende particolarmente prezioso. Questa funzionalità è cruciale per la valutazione di bambini con problemi neurologici, bambini fragili compresi i piccoli pazienti in carico alla oncoematologia pediatrica e in carico ai servizi di cure palliative, e pazienti con problematiche pneumologiche o sindrome delle apnee ostruttive nel sonno. "Questo gesto di solidarietà testimonia come l’impegno dei giovani possa tradursi in un aiuto concreto per la salute dei bambini e dei ragazzi malati del nostro territorio" sottolinea Michele Grassi Presidente dell’Associazione Giulia.