Donazione alla sala per ragazzi

La sala ragazzi della biblioteca comunale "Peppino Impastato" diventa più bella e funzionale grazie alla donazione dell’associazione "Amici di Sandolo". Da un mese lo spazio riservato alla fascia più giovane della biblioteca di Portomaggiore è diventato ancora più bello e a misura di bambino grazie alla donazione fatta dall’Associazione guidata da Fausto Villani (nella foto assieme al vicesindaco Francesca Molesini). Grazie al sostegno degli Amici di Sandolo infatti sono state acquistate diverse attrezzature utili e a supporto delle attività dedicate alle bambine e ai bambini: dai tappeti morbidi per le letture ai cuscini colorati, fino alla tenda, che è diventata la vera attrazione per i più piccoli. In precedenza l’associazione aveva fatto donazione per l’Acti, l’Ado, l’Ail e la parrocchia per i campi estivi.

Franco Vanini