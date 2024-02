"Donazione e trapianto di organi?. Noi islamici siamo disponibili"

"Il dono di una persona può aiutare molte altre. Facciamo parte di questo stato, vogliamo conoscere e informarci e anche aderire alla donazione degli organi. L’incontro con gli esperti è stato molto interessante. L’Islam non è contrario e saremo in molti a dichiarare la nostra disponbilità". Così Tahiri El Orche, presidente dell’Associazione culturale Essalam di via Goldoni a Bondeno, ha sottolineato l’impprtanza e la rilevanza, dell’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi, nella loro sede, con i referenti del progetto Faith (Fostering And Improving equity, participation and inclusion in Transplantation Healthcare - Promozione e miglioramento di equità, partecipazione e inclusione nel processo donazione-trapianto) portato avanti a livello locale dal Coordinamento Provinciale alle Donazioni, diretto da Silvia Bortolazzi.

Una serata per sensibilizzazione la comunità marocchina di Bondeno in merito alla scelta di donazione degli organi e tessuti, al quale hanno partecipato tantissime famiglie.

"E’ stato un incontro bellissimo – sottolinea Tahiri El Orche – il primo di questo genere ma ne faremo altri. Hanno distribuito materiale informativo, ci hanno rassicurato sulle garanzie che dà lo stato itliano. Ci hanno spiegato che tutto, in caso di donazione, avviene solo negli ospedali pubblici. Hanno risposto alle nostre domande con grande disponibilità e puntualità. Per noi è importante renderci utili e aiutare in questo Paese che ha accolto".

