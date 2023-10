Donazione Nuova Casina a Bondeno: Promozione per i vigili del fuoco

Una donazione dall’associazione ‘La Nuova Casina’ e il saluto a tre giovani vigili del fuoco volontari, che si sonoformati al distaccamento di Bondeno, hanno vinto il concorso e da ieri hanno iniziato il corso di addestramento come vigili del fuoco permanenti. "Giornate così ce le ricorderemo per sempre – racconta il capo distaccamento Michele Marchetti – . Durante il pranzo sociale presso l’associazione La Nuova Casina ho ricevuto dalle mani del presidente Massimo Sgarbi l’assegno simbolico intestato alla nostra Associazione Amici dei Vigili del Fuoco volontari di Bondeno ODV di 680 euro, con il quale abbiamo acquistato una bombola MSA in composito da destinare all’uso del distaccamento. Si tratta di un presidio fondamentale per la sicurezza degli operatori che affrontano i vari scenari di intervento, un’attrezzatura moderna che va ad incrementare le nostre dotazioni a favore del soccorso che facciamo alla comunità. Li ringraziamo infinitamente per questa e per le tante donazioni anche in passato". La giornata è continuata al distaccamento di via Guidorzi. "Abbiamo salutato i nostri cari colleghi vigili volontari che iniziano il corso della durata di nove mesi che li qualificherà vigili permanenti – spiega Marchetti –. Nicola Bregoli, Luca Cavriani e Saverio Pivetti si sono fatti le ossa a Bondeno per diversi anni , seri e professionali. Ora coronano il loro sogno e ne siamo tutti contenti".