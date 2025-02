Donazioni, patto Avis-Cna: "Ripartiamo dai lavoratori"

Un impegno comune per diffondere la cultura della donazione, della prevenzione e della solidarietà. È questo l’obiettivo della convenzione siglata ieri nella sede di Cna. I firmatari sono l’associazione di categoria e Avis nelle sue articolazioni provinciale e comunale. Nel corso della presentazione è stata ribadita l’intenzione di sensibilizzare la popolazione, in particolare lavoratori e imprenditori, sull’importanza della salute e del dono del sangue. L’accordo rappresenta un ulteriore passo di una collaborazione avviata da anni. Come ricorda Davide Brugnati, presidente di Avis provinciale, la sinergia risale a tempo addietro, con iniziative congiunte come la distribuzione di volantini informativi in lingua straniera già quindici anni fa. "L’autosufficienza di sangue e plasma è al limite – ha dichiarato – e dobbiamo sempre cercare nuovi donatori. Diffondere la cultura della salute è fondamentale, perché oggi, presi dai ritmi frenetici della vita quotidiana, si rischia di dimenticare quanto sia importante prendersi cura di sé". Sulla stessa linea Davide Bellotti, presidente provinciale di Cna, che ha sottolineato l’importanza di "fare comunità e unire le persone in questo percorso", in modo da rendere più efficace la comunicazione dei valori associativi. "La nostra presenza sul territorio deve tradursi in spazi di condivisione e in progetti concreti – ha aggiunto – affinché sempre più persone possano avvicinarsi alla donazione e alla prevenzione". L’aspetto informativo avrà un ruolo centrale in questa convenzione, con un occhio di riguardo verso le nuove generazioni e le comunità straniere. Sergio Mazzini, presidente di Avis comunale, ha evidenziato come la nuova campagna di comunicazione debba includere materiali in lingua straniera, per sensibilizzare anche le persone di origine non italiana alla donazione del sangue. "Abbiamo già visto un incremento del 3% grazie alle collaborazioni in essere – ha spiegato – e Avis ha bisogno di questi rapporti. L’associazione è nata nelle fabbriche, nel mondo del lavoro, ed è lì che vogliamo tornare con un messaggio rinnovato". Un progetto che punta a sviluppare anche un’educazione alla salute fin dai banchi di scuola. Silvia Merli, responsabile dei rapporti con le scuole di Cna, ha sottolineato il valore formativo di iniziative come l’Italian Schools Challenge. "Diffondere la cultura della prevenzione significa anche avere una forza lavoro più efficiente, che si ammala meno – così Merli – con un beneficio che si riflette su tutta la comunità".

Damiano Moscardi