Doni ai bimbi con i papà in missione

E’ nel Natale che le famiglie si riuniscono ma non per i bimbi che hanno i genitori militari, in missione di pace all’estero. E’ a loro che anche quest’anno è arrivato un augurio speciale del gruppo centese dei Postini della Pace ai quali si sono unite diverse aziende del territorio per regalare un momento speciale. E’ così che venerdì, Babbo Natale e i suoi aiutanti centesi hanno raggiunto la Caserma Matter dei Lagunari di Mestre per far vivere un momento di festa a quei bambini. Un gruppo formato da Giustino Guerra, Marialuisa Ferioli, Giuseppe Decorato, Gabriele Ravagnani, Lara Abate ai quali si è aggiunta l’azienda di Formignana Eredi Bisi per far giocare i bimbi sui gonfiabili e i regali realizzati grazie a Baltur, Felsinea Ristorazione e la Scuola di Artigianato Artistico Cento Pievese. Un pomeriggio che ha visto 150 bimbi aspettare trepidanti Babbo Natale e i suoi aiutanti, in una bella ambientazione creata dai Lagunari Vito Pansini, Adriano Moi e Gennaro Noviello.

"Qualche bimbo in modo sincero ha chiesto la cosa più semplice – dicono i centesi - e cioè la salute e il benessere per la mamma o il papà sapendo che andranno incontro a un periodo difficile, sia per il genitore che parte che per quello che resta, entrambi con una missione". Tra sorrisi, letterine, musica. "Grazie. Ormai possiamo parlare di un legame storico nato nel 2017, consolidando questo appuntamento che sta diventando tradizione di collaborazione per dare un sorriso ai più piccoli – è il ringraziamento del Colonnello Ivan Falasca - grazie all’intervento di questi volontari e alle aziende che contribuiscono a realizzare questi regalini. I bimbi sono felicissimi di ricevere questo che è fatto con amore. Iniziativa che vorremmo continuasse".

Bambini di uomini e donne che si trovano a operare in missione di pace ma in teatri di guerra. "Questa festa quest’anno ha avuto un significato particolare – prosegue - proprio perché c’erano sia i bimbi che avevano un genitore partito da pochi giorni per i Balcani ma soprattutto erano presenti con le famiglie i lagunari che partiranno prossimamente, impegnati su più fronti. Sia in Somalia, Iraq e piccole aliquote nei cosiddetti teatri minori, a testimonianza che siamo sempre più garanzia di successo impegnandoci sempre su più su fronti diversi. Per questo motivo, questo speciale Babbo Natale assume un significato ancor più particolare, vicino ai bimbi che già sanno che passeranno il Natale solo con un genitore e ai piccoli che sanno che questa festa è un occasione per stare un po’ più di tempo con il genitore che a breve partirà e non vedranno per diversi mesi". "Un bel momento di festa e solidarietà reso possibile grazie a questa rete che abbiamo creato – chiudono i Postini – grazie alla sensibilità di alcune aziende locali che si sono messe a disposizione offrendo i doni ma anche il gonfiabile per un pomeriggio di svago, regalando un sorriso a questi bimbi. Alcuni hanno chiesto al nostro Babbo Natale di far tornare a casa presto il loro genitore ed è stato davvero toccante".