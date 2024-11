Doni della terra e benedizioni: "Così ringraziamo la campagna"

A Copparo è stata festeggiata a Copparo la 74esima Giornata del Ringraziamento. La mattinata è iniziata con la messa celebrata da don Daniele Panzeri, durante la quale sono stati presentati i doni della terra, ed è proseguita con la benedizione dei mezzi agricoli. Hanno partecipato alla cerimonia il sindaco Fabrizio Pagnoni, l’assessore Alessandro Amà, i rappresentanti di Coldiretti e degli agricoltori copparesi.

"Oggi celebriamo la terra e chi la custodisce e la coltiva - ha affermato il primo cittadino -. Rivolgiamo un sincero grazie a chi quotidianamente lavora per permetterci di apprezzare i frutti della terra e tramanda i saperi delle nostre campagne. Questa occasione ci consente di fare un bilancio dell’annata scorsa e da qui partire per affrontare la nuova annata agraria. Stiamo sperimentando un contesto sempre più complesso, soprattutto dal punto di vista climatico e dei costi di coltivazione rispetto a mercati altalenanti. Guardiamo dunque al domani con la consapevolezza di dover continuare a porre il massimo impegno nel sostegno del primo settore, su cui fondano passato, presente e futuro del nostro territorio". Un appuntamento che si rinnova ogni anno nella piazza Papa Giovanni XXIII a Copparo, dinanzi alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo: un momento per celebrare un’importante settore per la comunità e riflettere sulle sfide future che si presentano.