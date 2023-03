Donini: "Nei pronto soccorso il 70% sono codici lievi, sistema da rivedere"

CENTO

La questione del pronto soccorso di Cento, su cui circolano voci di depotenziamento, sollevate da un’interrogazione del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti e poi del consigliere comunale Alessandro Guaraldi, così come le parole della consigliera Beatrice Cremonini (Avanti Cento), hanno portato a un intervento, seppure breve, dell’assessore regionale alla sanità Raffaele Donini. "Stiamo lavorando a una riorganizzazione del sistema dell’emergenza-urgenza – spiega Donini - Il punto di partenza è che a oggi in tutti i pronto soccorso circa il 70% degli accessi è costituito da codici bianchi o verdi, cioè di situazioni non d’emergenza. Partiremo quindi, in termini organizzativi, dalla suddivisione degli interventi tempo-dipendenti da quelli non-tempodipendenti, coinvolgendo in misura maggiore le strutture della sanità territoriale".

A quanto pare, dunque, il problema sul quale lavorare è proprio la suddivisione tra gli interventi per cui il tempo è determinante da quelli che, per così dire, non hanno una certa urgenza, cioè, stando al dato di Donini, un 70% di utenti che si rivolgono al pronto soccorso per i quali forse, si dovrebbe aprire una riflessione sui motivi e sull’organizzazione sanitaria. Lo stesso sindaco di Cento, anche ieri ha sottolineato la sua posizione. "Lo voglio ribadire con grande chiarezza – dice – sul nostro ospedale non abbasseremo la guardia e garantiremo il massimo impegno per la sua tutela. Difenderò con forza il nostro ospedale e il suo Pronto Soccorso". Che il pronto soccorso lavori in una situazione non facile, a dirlo sono gli utenti, che pur trovandosi ad avere un prezioso servizio professionale risolvendo molte difficoltà anche di carenze, devono fare i conti, davanti a situazioni non di estrema urgenza.

l. g.