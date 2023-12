Donna incinta bloccata nel traffico a Ferrara, la polizia la scorta in ospedale

Ferrara, 16 dicembre 2023 – Si potrebbe pensare ad una sceneggiatura di uno dei tanti film natalizi, invece, quanto accaduto venerdì 15 dicembre è una storia reale e con un lieto fine.

Il fatto è accaduto appunto nella mattinata di ieri quando una giovane donna, residente ad Occhiobello (Rovigo), si stava dirigendo verso l’ospedale Sant’Anna di Cona (Ferrara) per partorire il suo primo figlio al termine della gravidanza.

La giovane donna, che era in procinto di partorire a causa della rottura delle acque, è rimasta intrappolata nel traffico poco dopo la barriera autostradale del casello di Ferrara Sud dell’A13 per via delle code causate a seguito di un incidente avvenuto poco prima.

Vista la situazione critica, la madre della giovane donna, che era alla guida, ha chiesto aiuto urgente ad una pattuglia della polizia stradale di Altedo che in quel momento si trovava sul posto per rilevare l’incidente.

La corsa in ospedale per il parto

Vista la complessa situazione createsi sull’A13, con grande prontezza di spirito e constatata l’urgenza dei tempi, i poliziotti si sono prodigati immediatamente per scortare a sirene spiegate la partoriente fino all’ospedale Sant’Anna, aprendosi con difficoltà un varco nel traffico bloccato.

La vicenda si è conclusa a lieto fine con l’arrivo in tempo al pronto soccorso, dove i sanitari si sono presi subito cura della futura mamma che poco dopo ha partorito un bel maschietto di nome Giorgio.