Ferrara, 21 novembre 2020 - Sarà l’autopsia a fare chiarezza sulla morte della pensionata di 87 anni trovata senza vita sulle scale della sua abitazione in corso Giovecca, non lontano dal vecchio ospedale. Gli accertamenti medico legali dovranno infatti sciogliere un importante nodo lasciato irrisolto dai primi accertamenti effettuati sul posto: la data esatta del decesso. Sembra infatti che la morte sia avvenuta prima di giovedì mattina, quando il figlio 62enne ha dato l’allarme ai soccorritori. Il cuore della pensionata (G. M. le sue iniziali) avrebbe infatti cessato di battere uno o addirittura due giorni prima. Un rebus, si diceva, che potrà essere risolto soltanto dagli esami medico legali disposti dal pubblico ministero di turno Andrea Maggioni. Sulla vicenda è stata subito aperta un’inchiesta. Si procede per omicidio volontario. Un reato ipotizzato per condurre un’indagine approfondita su quanto accaduto nella casa in cui madre e figlio vivevano in due appartamenti separati e che non si esclude possa essere in seguito derubricato a qualcosa di meno ‘pesante’.

Il primo passo è stato ascoltare il figlio dell’anziana. Affiancato dal suo legale, l’avvocato Giovanni Sorgato, il 62enne ha preferito non rispondere, rendendo però alcune dichiarazioni spontanee attraverso le quali ha fornito la propria versione dei fatti.



Dalle prime indagini a opera degli investigatori della squadra mobile, coordinati dal dirigente Dario Virgili, sembra che l’anziana sia morta per cause naturali. Sul corpo non sarebbero infatti stati riscontrati elementi tali da far pensare ad atti violenti o a traumi da caduta. Il figlio ha chiamato i soccorsi quando ha capito che la madre, riversa sulla scalinata tra i due appartamenti, aveva smesso di respirare. Si tratta ora di confermare questa circostanza e, dopo aver circoscritto le ragioni che ne hanno causato la morte, valutare eventuali responsabilità nell’accaduto. Al momento la cautela è massima e gli inquirenti procedono con i piedi di piombo. Dirimente sarà l’esito dell’autopsia, sulla base del quale la procura valuterà le mosse successive.