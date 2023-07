Donna Romena in stato alterato sveglia il vicinato, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco intervengono

Una donna di origini romene, in stato fisico alterato, schiamazza nel cuore della notte e si barrica in casa con il figlioletto che piange e grida. La vicenda si è consumata all’alba della giornata di ieri nel cuore di Jolanda di Savoia. Una donna di mezza età, già nota in paese, in preda ad ubriachezza acuta ed in stato psicofisico alterato, ha svegliato il vicinato emettendo grida acute e strillando senza sosta, nella quiete della notte. I vicini, avendole chiesto svariate volte di calmarsi e controllarsi, senza esito, hanno proceduto a chiamare i carabinieri della compagnia di Copparo. La donna per tutta risposta, forse intimorita dall’arrivo delle forze dell’ordine, si è chiusa in casa in evidente stato di agitazione, assieme al figlioletto visibilmente spaventato.

I militari, intervenuti prontamente, hanno cercato di tranquillizzare la signora e farla ragionare. Nonostante i tentativi effettuati a più riprese, la donna si è posta in modo ancora più aggressivo, insultando i militari ed ostacolandoli nel loro lavoro: che si concretizzava poi, nell’aiutare il ragazzino e farla rinsavire. Dopo gli sforzi “diplomatici” dei carabinieri e i tentativi di farsi aprire, finalmente le forze dell’ordine, unitamente ai vigili del fuoco sono riusciti ad entrare ed aiutare il ragazzino, procedendo poi con le altre incombenze.