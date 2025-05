Donna sola e chiusa in casa senza rispondere a nessuno, soccorsa dai vigili

Ferrara, 7 maggio 2025 – Una storia di solitudine che si è conclusa con un ricovero forzato. La polizia locale di Ferrara, allertata dal personale medico dell'Ausl, è intervenuta martedì 6 maggio in località Fossadalbero. Gli agenti ha eseguito un accertamento sanitario obbligatorio nei confronti di una donna di cui non si avevano notizie da alcuni giorni, nonostante necessitasse di cure mediche.

L’allerta del figlio

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, la donna sessantenne viveva da sola e aveva interrotto i rapporti con i familiari. Il figlio, preoccupato per lo stato di salute della madre, ha così allertato il personale medico segnalando che negli ultimi mesi la donna evitava i contatti sociali, attraversando un periodo di apparente depressione. Da quattro giorni nessuno aveva sue notizie e non rispondeva al telefono.

Da giorni non rispondeva a nessuno

Una volta attivate le procedure necessarie, gli agenti della Polizia Locale e il personale sanitario si sono recati nell'abitazione della donna. L'edificio presentava le imposte quasi completamente chiuse, ad eccezione di due balconi al piano superiore. Nonostante i ripetuti tentativi di contatto tramite citofono, il personale sul posto non è riuscito a ottenere risposta. L'allarme è aumentato quando il vicino di casa ha riferito di non vedere la signora da giorni, confermando che l'ultimo contatto risaliva al giovedì precedente, quando la donna aveva sporto un braccio per ritirare la spesa lasciata dal figlio.

L’accesso nell’abitazione e il ricovero della donna

Temendo il peggio, sono stati così allertati i vigili del fuoco di Ferrara per accedere forzatamente all'abitazione. Una volta entrati, con grande sollievo, hanno trovato la donna ancora in vita al piano inferiore, in cucina, dove aveva creato un giaciglio a terra. La donna, che non collaborava con i sanitari rifiutando le cure, è stata trasferita al Dipartimento Sanitario Ospedaliero mediante procedura di ricovero coatto per ricevere le cure necessarie.

Coletti: “Fondamentale il lavoro di gruppo”

In merito a questa storia di disagio sociale, il commento dell’assessora alla sicurezza Cristina Coletti, che ha voluto ricordare come: "Questo intervento dimostra ancora una volta l'importanza della sinergia tra le diverse istituzioni che operano per la sicurezza dei cittadini. Grazie alla tempestiva segnalazione dei familiari, all'intervento immediato dei sanitari e alla professionalità della nostra Polizia Locale, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, siamo riusciti a scongiurare il peggio. Continueremo a vigilare e a intervenire prontamente in situazioni di disagio e marginalità sociale che spesso colpiscono persone anziane e sole".