Donne britanniche nella Grande Guerra La Red Cross in Italia

Alla biblioteca del Centro Documentazione Donna di via Terranuova, oggi dalle 17.30 alle 19 si terrà un incontro con Elena Branca che parlerà di ‘Donne britanniche in Italia durante la Grande Guerra: Freya Stark e tante altre’. Durante la prima guerra mondiale l’impero britannico inviò in aiuto all’alleato italiano un ospedale completo della British Red Cross che fu installato a Dolegnano. Denominato Unità n. 1 della British Red Cross, il personale era per la maggior parte inglese, ma non mancavano italiani.