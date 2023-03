‘Donne che fanno la differenza’ sul podio ‘Mela d’oro’ alla prof

La professoressa Claudia Cherubini del dipartimento di scienze dell’ambiente e della prevenzione dell’Università di Ferrara è tra le ‘Donne che fanno la differenza’, premiate dalla Fondazione Marisa Bellisario con la ‘Mela d’oro’. Cherubini ha ottenuto il riconoscimento nell’ambito della 23ª edizione del premio per la categoria ‘Giovani talenti e ricerca’ e ha partecipato nei giorni scorsi all’evento organizzato all’Università La Sapienza di Roma in occasione dei 35 anni del Premio che riconosce il talento delle donne. L’iniziativa, che si è tenuta alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e dei ministri Anna Maria Bernini e Maria Elisabetta Alberti Casellati. "Mi complimento con la professoressa per i risultati raggiunti e per il riconoscimento", commenta la Rettrice dell’Università di Ferrara, Laura Ramaciotti.