’Donne custodi dell’umanità’ per i Ragazzi del Guercino

Con la presentazione sabato dei bozzetti delle società carnevalesche, è stato dato il via all’edizione 2025 e a lanciare il guanto di sfida alle altre 4 associazioni sono i campioni in carica, i Ragazzi del Guercino. Lo fanno con un carro dedicato alle donne, eterne guerriere, perché sono, come dice il titolo del carro 2025, ‘Le custodi dell’umanità’. "Il nostro obiettivo, è fare un carro superiore al precedente, che ci ha fatto vincere – ha detto Paolo Matlì –, non era facile così abbiamo pensato a un carro dedicato alle donne, nel modo più nobile, donne che tanto hanno fatto nella storia. Ci siamo ispirati alla mitologia norrena, rappresentando 4 vichinghe guerriere imponenti che hanno lottato e stanno cavalcando bestie enormi. Ci sarà infatti un orso dalle dimensioni imbarazzanti, affiancato da un lupo e un cervo bianco e un enorme serpente".

"In un mondo dominato dagli uomini, la mitologia norrena infatti le vedeva come figure misteriose – recitava il video mostrando anche le immagini di Madre Teresa di Calcutta, Margaret Thatcher o Samantha Cristoforetti –. Nel tempo hanno rivoluzionato il mondo nella politica, letteratura e scienza. Tenaci e pronte a superare ogni ostacolo, in continua lotta per la sopravvivenza contro gli abusi determinati dal genere e dall’ideologia. Forti e inarrendevoli resteranno sempre le donne, le custodi dell’umanità".