Donne del Pd all’attacco "Gpa reato universale? Scelta anti-democratica"

"A prescindere da ciò che si pensa della gestazione per altri, il punto vero è la demolizione in atto da parte della maggioranza di Governo della cultura democratica e costituzionale che ci tiene insieme". Così la portavoce della Conferenza Donne Democratiche dell’Emilia-Romagna, Roberta Mori (foto), a fronte del voto delle destre a favore del reato universale di Gpa arrivato puntualmente alla Camera. "La destra applica un approccio sanzionatorio, autoritario e liberticida, che criminalizza coloro che non corrispondono al modello eticamente gradito – prosegue –. Ribadiamo la laicità dello Stato come una garanzia per tutti e tutte". La nuova campagna di adesione alle Democratiche sta raccogliendo iscrizioni e proposte alternative: "Alla bandiera della destra contrapponiamo il rispetto per tutte le persone" conclude Mori.