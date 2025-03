Donne dell’Ottocento. Recital per scoprire le loro composizioni

Nuovo appuntamento con la musica vocale per Ferrara Musica al Ridotto, oggi alle 10.30. E’ sempre il conservatorio Frescobaldi a coinvolgere i propri docenti in un concerto cameristico che vedrà alla ribalta il soprano Maria del Mar Donaire, il mezzosoprano Marina De Liso e Andrea Ambrosini al piano. Il tema è la produzione compositiva di autrici dell’Ottocento. Alla voce recitante di Maddalena Dal Maso toccherà il compito di leggere al pubblico la traduzione italiana dei testi. Le donne che nell’Europa del secolo XIX decisero di dedicarsi alla composizione in modo professionale incontrarono non poche difficoltà, diversamente dalle pianiste virtuose e alle dive dell’opera. Alcune di loro furono mogli o sorelle di compositori, come Clara Schumann o Fanny Mendelssohn e la loro opera è indissolubilmente unita a quella dei rispettivi mariti o fratelli.

Altre preferironoð 0532/202675.