Donne di coraggio: "Io, bruciata da mio marito. Porto una testimonianza, nessuno ti toglie il sorriso"

"Il modo migliore che ho trovato per dare un senso al fatto che fossi sopravvissuta era portare la mia testimonianza. Se metto in guardia anche una sola persona vuol dire che non tutto sarà stato vano. Nessuno può toglierti il sorriso e io ne sono la prova" così Valentina Pitzalis ha raccontato all’incontro organizzato a Casa Cini, promosso da Ascom Confcommercio, Terziario Donna Ferrara, dall’Associazione Fare x bene, e patrocinato dal Comune di Ferrara. Pitzalis ha incontrato oltre 500 studenti ferraresi a cui ha raccontato l’orrore che ha vissuto quando il marito, Manuel Piredda le ha gettato addosso del cherosene e le ha dato fuoco, il 17 aprile 2011. "Questa testimonianza – così l’assessore Dorota Kusiak – ci mette davanti a ciò che le vittime subiscono e come la violenza impatti sulla loro vita. Come Amministrazione stiamo firmando un protocollo operativo che descrive quello che la rete del territorio fa per aiutare le donne, prevenire e contrastare la violenza". Pitzialis inizia raccontando di come, dopo un fidanzamento felice, il matrimonio sia stato "il primo passo verso l’inferno, perché sposandolo sono diventata una sua proprietà. La gelosia si è trasformata in possesso e controllo, ma non avevo gli strumenti per capirlo. Non ho mai subito violenza fisica da mio marito e questo mi ha fregata, all’epoca non si parlava di violenza psicologica. Io lo perdonavo, cercavo di mostrargli in ogni modo la mia fedeltà, lo giustificavo: non fate mai una cosa del genere". Nel momento in cui Valentina Pitzialis aveva deciso di prendere in mano la sua vita e dare un taglio netto con il passato, lui con la scusa di aver bisogno di un documento la attira a casa sua, le getta addosso liquido infiammabile e le dà fuoco: "Me lo sono ritrovata a pochi centimetri dalla faccia, non era più lui, era un demonio, non dimenticherò mai i suoi occhi. Non è stato un raptus, non abbiamo litigato, non l’ho provocato. Gli chiedevo di aiutarmi, lui ha chiuso la porta della stanza. Non esiste una parola che descriva il dolore che si prova nel bruciare vivi. Ho spento le fiamme buttandomi a terra e lo chiamavo perché venisse a finirmi".

Piredda era però morto soffocato dai fumi nel tentativo di fuggire. Pitzalis ha in seguito dovuto lottare contro gli attacchi della famiglia del suo aggressore. "Hanno affermato sui Social – racconta – che ero un’assassina perché non sono stata zitta. Ho raccontato la verità, ma non per puntare il dito contro il figlio, sfido a cercare una mia dichiarazione cattiva verso la famiglia o verso di lui, basta guardarmi, non serve che aggiunga altro". La forza di Valentina Pitzalis sta anche nel fatto che nonostante il dramma riesca a parlare di perdono. "Ho perdonato lui, la persona – specifica – non il gesto mostruoso che ha fatto, ha perso la vita, è come se avesse pagato. Riesco ad andare avanti, nonostante la cattiveria e l’insensibilità che vedo ogni giorno".