Donne di scrittura. Incontri e dialoghi. È cantiere Morante

Cantiere Morante. Incontri e dialoghi dedicati a Elsa Morante. Nuovo spettacolo di Teatro Nucleo. ’Concerto teatrale per Elsa Morante – un caleidoscopio’.

Un percorso di incontri, dialoghi e ascolti per attraversare l’opera e l’eredità di una delle voci più originali e radicali della letteratura italiana del Novecento. Con Cantiere Morante, Teatro Nucleo e Michele Pascarella, studioso di teatro, propongono un ciclo di appuntamenti che, tra ottobre e novembre, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra letteratura, teatro, musica e impegno civile, preparando il terreno al debutto del nuovo spettacolo del gruppo ’Concerto teatrale per Elsa Morante – un caleidoscopio’, in scena martedì 25 novembre, ALLE 21, al Teatro Julio Cortazar di Pontelagoscuro. Il ciclo di incontri nasce dal desiderio di esplorare l’opera della Morante in chiave multidisciplinare. L’iniziativa si inserisce ne ’Il mondo salvato dalle ragazzine’, progetto selezionato dal Ministero della Cultura all’interno dei Progetti Speciali 2025 – Teatro, capofila l’associazione Madè e rientra tra gli eventi promossi dalla Rete Illumina. Realizzato in collaborazione con il Comune di Ferrara e la Fondazione Teatro Comunale, Cantiere Morante si avvale del sostegno di Università, Cgil, Udi, Anpi, Centro Donna e Giustizia Ferrara, Istituto Gramsci Ferrara.

Programma. Oggi, alle 17,30 – 19:30, Ridotto del Teatro ’Guardando Elsa Morante dalla storia delle attrici’. Con Laura Mariani, cattedra di Storia dell’attore all’Università di Bologna. Giovedì, 17,30 – 19,30, Sala della Musica con Elsa Morante e i suoi manoscritti: dietro le quinte della scrittura. Con Monica Zanardo, docente di Letteratura italiana all’Università di Padova, dialogo con Chiara Portesine (Università di Ferrara). Giovedì 30 ottobre, 17,30 – 19,30, Sala della Musica La Storia di Elsa Morante e il potere del racconto. Con Tiziana de Rogatis, prorettrice dell’Università per Stranieri di Siena, dialogo con Martina Mengoni (Università di Ferrara). Il 6 novembre, 17:30 – 19:30 Sala della Musica, Elsa Morante e la musica. Con Marzia Coronati, audio documentarista. Il 25 novembre, 19:30 – 21, Teatro Julio Cortazar di Pontelagoscuro Esercizi con Elsa Morante. Con Michele Pascarella (studioso di teatro). Il 25 novembre, alle 21, concerto teatrale per Elsa Morante – un caleidoscopio. Regia e drammaturgia: Natasha Czertok. Dramaturg: Michele Pascarella. Cori: Bruno de Franceschi. Sound design: Luca Venturini. Attrici del Teatro Nucleo.