Donne e cultura in biblioteca "Promuovere la lettura in rosa"

Oggi pomeriggio alle 17,30 si concludono gli appuntamenti dedicati alle donne organizzati nella biblioteca comunale "Peppino Impastato" di Portomaggiore. Un incontro interamente dedicato alle biblioteche delle donne insieme a Luciana Tufani e Giulia Ciarpaglini del Centro Documentazione Donna di Ferrara, uno dei centri donna italiani di più lunga tradizione, oltre a vantare un vasto patrimonio di testi narrativi e documentazione saggistica. L’incontro ha l’obiettivo di informare e fornire spunti di riflessione riguardo l’importanza, gli obiettivi e l’esigenza stessa di esistere di questi spazi culturali definiti come biblioteche delle donne, luoghi di salvaguardia e promozione culturale nei confronti delle produzioni letterarie e scientifiche delle donne. L’incontro è aperto al pubblico e non necessita prenotazione. Per informazioni 0532-323246.