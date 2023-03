Donne e lavoro, continua la crescita delle imprese

"Essere donna nel 2023: il valore del lavoro, l’economia, l’autostima". Si è concluso nei giorni scorsi all’Hotel Asta il percorso di incontri di Impresa Donna, tenuti da Confesercenti Ferrara. Al centro il tema donna e l’importanza di avere consapevolezza delle molteplici risorse che si devono acquisire ed allenare per poter fare scelte libere. Le imprese femminili, nella provincia di Ferrara sono il 23,7% sul totale imprese, un dato superiore alla media regionale che si attesta al 21,4%. All’incontro hanno preso parte l’assessore Angela Travagli, esprimendo apprezzamento nel tenere alta l’attenzione sul tema donna, lavoro ed economia, oltre la data canonica. Presente anche la consigliera di parità, Annalisa Felletti. Ha illustrato le azioni e gli ambiti in cui in provincia ci si coordina per trovare soluzioni a situazioni complesse in merito a situazioni ad esempio di caporalato e di violenze materiali ed emotive a cui le donne sono sottoposte e la grande complessità nel far emergere i problemi con le denuncie. Edi Govoni referente per Impresa Donna Ferrara dichiara: "Sono soddisfatta per aver avuto la partecipazione degli assessori di competenza che hanno portato uno sguardo più ampio. Devo ringraziare le professioniste che mi hanno accompagnato l’avv. Botti e la dottoressa Wielingen". Agli incontri il direttore Osti ed il presidente Scolamacchia per Confesercenti Ferrara.