Donne e lavoro, il protocollo: "Basta discriminazioni"

Firmato in Castello Estense il protocollo d’intesa per promuovere l’occupazione femminile e prevenire ogni forma di discriminazione del lavoro. Un documento siglato ieri mattina nella sala del consiglio provinciale tra l’ufficio della consigliera di parità della Provincia, Provincia di Ferrara, presente la consigliera con pari delega Diletta D’Andrea, i 21 Comuni del territorio, Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna, rappresentanze sindacali e datoriali, Cia, Confcommercio, presente Simona Salustro, presidente provinciale di Terziario donna Ferrara, Cna, arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, Fidapa, Inps, Legacoop Estense, Ordini degli avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro, Soroptimist, Udi e Università. Contestualmente alla firma si è anche insediato il tavolo permanente ‘Donne, Lavoro, Economia’. "Non è un documento e un tavolo che si aggiungono a tanti altri – ha specificato la consigliera di parità Annalisa Felletti – ma uno spazio di riflessione per provare a proporre azioni politiche propositive per le lavoratrici del territorio provinciale. Ancora oggi esiste ancora una differenziazione di salario in ambito lavorativo tra l’uomo e la donna, con quest’ultima penalizzata". Sui temi di promozione sull’occupazione femminile e pari opportunità è intervenuta per il Comune di Ferrara. L’assessora Angela Travagli ribandendo il proprio impegno, rivelando come: "Si sta lavorando per instaurare una collaborazione con l’Università di Ferrara e la Banca Italia, per pianificare dei seminari specifici sulle politiche di genere nell’ambito in ambito economico finanziario". Il lavoro femminile, è stato detto nei vari interventi, non è solamente strumento di realizzazione, ma anche occasione di emancipazione da situazioni di violenza.

"Promuovere l’imprenditoria femminile – ha detto tra gli altri Paolo Govoni per la Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna – non è un discorso di genere ma di opportunità di crescita dell’intero territorio provinciale". Nel corso della giornata, si è proceduti alla firma del protocollo d’intesa tra tutte le parti presenti. Tra gli impegni previsti dal documento che entro il mese di marzo di ogni anno, saranno acquisite dai competenti soggetti istituzionali le informazioni statistiche inerenti al mondo del lavoro nel territorio della provincia di Ferrara, con particolare riferimento ai dati di genere. Oltre a promuovere progetti di azioni positive, anche attraverso l’individuazione delle risorse necessarie, attivare percorsi di divulgazione e conoscenza sul territorio dei temi delle pari opportunità, del contrasto alle forme di discriminazione. Questo con particolare attenzione al rientro al lavoro dopo la maternità, ai fini di accrescere la cultura in materia, promuovendo anche lo scambio di buone prassi tra i soggetti istituzionali e associativi coinvolti. Altro punto svolgere attività di divulgazione e informazione in merito all’esistenza di bandi e progetti di soggetti terzi in tema di conciliazione lavoro-famiglia.

Mario Tosatti