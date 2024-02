"Donne e violenza. Io, come Otello"

Al Teatro De Micheli di Copparo stasera alle 21, Francesco Paolantoni sarà sul palco con "O Tello, o… io".

Che ricordi ha di Ferrara?

"Ho un ricordo meraviglioso della salama che spero di rinnovare"

Lo spettacolo?

"E’ basato sulla commedia dell’arte. E’ una compagnia di attori filodrammatici che non vogliono mettere in scena sempre Edoardo De Filippo e il regista, che sono io, vuole trattare il tema del femminicidio e mettere in scena Otello. Il protagonista però viene a mancare e il regista, nonostante non sia un attore, è costretto a fare Otello".

Ha parlato di femminicidio: come toccherete l’argomento?

"Con estrema leggerezza. Mi piacerebbe approfondire molto questo argomento a cui tengo veramente tanto ma diventerebbe troppo complicato"

Racconta quello che succede in una compagnia teatrale: quanta verità c’è?

"Molta. Ormai ci sono leggi sempre più a sfavore degli attori, tagli alla cultura e allo spettacolo sempre più frequenti, gli attori non sono tutelati. E’ diventato tutto complicato"

E Tale e Quale?

"Con Cirilli è nata una grande sintonia rendendo tutto estremamente divertente".

Le critiche?

"Quotidianamente ho a che fare con gli offenditori compulsivi da web che sfogano la frustrazione in questo modo e che non sanno cosa significhi la parola ‘critica’".

Laura Guerra