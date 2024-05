"Donne imprenditrici, servono interventi. Alan? Corretto e leale"

Eleonora Bernasconi, candidata per la lista civica di Alan Fabbri, come si è avvicinata alla politica e quale è stato il suo percorso?

"In realtà non mi sono avvicinata alla politica, sono stata sedotta da ciò che Fabbri ha fatto in questi 5 anni per la città, ha mostrato di saper interpretare i bisogni delle persone comuni e ho pensato di poter dare il mio contributo a questa lista civica".

Cosa la porta a candidarsi per la lista civica a sostegno di Alan Fabbri?

"L’aver visto quello che Fabbri ha fatto e il suo modo di rapportarsi e fare politica diverso da tutti gli altri: trasparente, corretto, leale. Non promette, fa. Io penso di poter dare il mio contributo nel turismo: all’estero Ferrara è poco conosciuta, le persone arrivano per caso, abbiamo il palio più antico del mondo ma è sconosciuto. Abbiamo avuto tristi primati come città con la natalità più bassa e più vecchia d’Italia, bisogna invertire questa tendenza".

Tra i temi che le stanno a cuore c’è l’imprenditoria femminile, quali azioni si possono intraprendere per sostenerla?

"Ho avviato la mia piccola impresa nel 1984 ed ero vista come un ufo. Credo si debbano abbattere le barriere invisibili che ancora ci sono, aiutare le donne ad avere sia una famiglia sia a poter essere imprenditrici. Io portavo mia figlia di una settimana in ufficio, ma ho scelto di non smettere di lavorare. Altre sono costrette ad abbandonare la carriera se vogliono la famiglia. Vanno invece supportate, con sussidi o incentivi. Possiamo pensare di intervenire ad esempio sugli asili nido".

Per quanto riguarda il turismo ha in mente qualche progetto?

"Rendere Ferrara appetibile per turisti stranieri, non per forza con più mostre, ma puntando sul turismo esperienziale. Si deve offrire un’esperienza, rendere vivo il Castello e riprendere le visite animate, collaborazioni con figuranti del palio che offrano animazioni, dare la possibilità ai turisti che lo vogliano fare di vestirsi e vivere come all’epoca degli estensi. Mi è capitato di farlo fare e i turisti l’hanno apprezzato moltissimo, soprattutto gli americani e gli australiani. Si è iniziato poi a sviluppare il tema dei matrimoni: alcune stanze del Castello potrebbero essere fruibili, in accordo con la Provincia. Altra idea può essere potenziare il turismo congressuale: una città ha bisogno di una sede adatta, che potrebbe essere anche la Fiera".