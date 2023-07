Donne Impresa, si rinnova la squadra rosa

Monia Repetti, 34 anni, è la nuova responsabile regionale di Coldiretti Donne Impresa. Laureata in ‘Finanza e risk management’, dopo alcuni anni di lavoro all’estero, nel 2020 Monia Repetti ha maturato la decisione di impegnarsi nell’azienda agricola di famiglia a Fidenza. All’incontro i direttori provinciali di Coldiretti Emilia Romagna assieme alle coordinatrici di Donne Impresa. L’assemblea ha eletto le viceresponsabili regionali di Donne Impresa, Sabrina Zanelli, di Ferrara e Luciana Pedroni di Reggio, assieme a Fabiola Zoffoli come supplente per il coordinamento nazionale. Coordinatrice movimento regionale Maria Adelia Zana.