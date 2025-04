Donne in lotta alla Ubik, il nuovo romanzo di Massimo Carlotto

Massimo Carlotto presenta il suo nuovo suo romanzo ‘Danzate su di me’ oggi alle 17.30 alla libreria Ubik di via San Romano. Le donne di questo libro sono quelle per cui la guerra non è mai finita. Complicate, ferite, tenere o rabbiose, vogliono evadere a ogni costo dalla prigione che lo sguardo maschile disegna intorno a loro. Carlotto riempie di storie e parole il silenzio che ammanta il conflitto tra uomini che odiano le donne e donne che si difendono dagli uomini. L’inventore di personaggi indimenticabili come Marco Buratti detto l’Alligatore e Giorgio Pellegrini, l’Arcibastardo del noir, ribalta il punto di vista e illumina a modo suo quel femminile mai davvero compreso, su cui da sempre si esercita il dominio di genere. I racconti, in parte editi e in parte inediti, compongono il blues spezzato di una femminilità non soggiogata.