Donne in Municipio, dalla ricorrenza l’idea di raccogliere atti sulla dittatura

Sabato scorso ricorreva il 78° anniversario dell’occupazione del Municipio da parte delle donne di Bondeno. L’impresa del 18 febbraio. "Un atto eroico che ha visto tante donne di Bondeno occupare il Municipio per dimostrare contro la guerra e la fame che da troppo tempo i nazifascisti imponevano al popolo italiano" ricorda l’Anpi di Bondeno che coglie l’occasione per annunciare che: "E’ intenzione dell’Anpi di Bondeno collaborare con Edmo Mori e Bracciano Lodi che stanno raccogliendo documenti e testimonianze per ordinare– spiegano – tutto ciò che a Bondeno è successo negli anni del fascismo e della guerra, mettendo in rilievo coloro che si batterono contro la dittatura e l’occupazione".