Donne nel mirino Perseguitava la ex, condannato per stalking "Ma niente abusi sessuali"

di Federico Malavasi

Stangato per aver perseguitato la ex compagna, ma assolto dalla più pesante accusa di averla violentata. Si è concluso con una condanna a due anni e mezzo per il solo reato di stalking il processo a carico di un 46enne ferrarese (difeso dall’avvocato Gianni Mantovani), ex compagno della persona offesa, una 38enne assistita dall’avvocato Emiliano Mancino. Secondo le accuse iniziali, al termine della storia d’amore l’uomo avrebbe messo in atto una serie di vessazioni, culminate con la violenza sessuale. Il 46enne – secondo quanto ricostruito dall’accusa – non accettando la fine della relazione si sarebbe presentato ripetutamente davanti all’esercizio pubblico nel quale lavorava la ex, con lo scopo di controllarne il comportamento. Un’ossessione che, in certi casi, sarebbe sfociata anche in aggressioni e minacce ad alcuni clienti, sospettati di aver allacciato una relazione con la donna. In un’occasione, oltre a prendersela con gli avventori, avrebbe addirittura danneggiato la vetrina del locale. Ma non è tutto. Nel dicembre del 2020, sempre secondo le contestazioni, l’indagato si sarebbe presentato a casa della malcapitata sfondando la porta e mettendo tutto a soqquadro. Una volta dentro avrebbe imbrattato i muri, tagliuzzato i vestiti e svuotato il frigorifero. Comportamento non molto diverso da quello tenuto in un secondo momento quando, dopo l’ennesima scenata di gelosia, avrebbe insultato la 38enne e riempito le pareti della stanza da letto con scritte a matita. A tutto questo si aggiungerebbe infine la tempesta di chiamate e messaggi di insulti.

Ieri il processo è arrivato alle battute conclusive. Come anticipato, delle due contestazioni ha retto soltanto quella di stalking. A ‘indebolire’ l’impianto accusatori ha contribuito anche la difficile e sofferta testimonianza della donna, che ha ritrattato alcuni aspetti della vicenda (soprattutto per quanto riguarda l’abuso sessuale). Alla luce dello svolgimento del dibattimento, il pubblico ministero Ciro Alberto Savino ha chiesto la condanna a tre anni per lo stalking e l’assoluzione per la violenza sessuale. Il tribunale, come anticipato, ha accolto entrambe le richieste, fissando però a due anni e mezzo la pena per lo stalking. "Siamo soddisfatti – ha commentato l’avvocato Mancino –, finalmente si conclude questa triste vicenda".