Donne, stop alla violenza. Nasce nella caserma la ’stanza tutta per sé’

Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, carabinieri e Soroptimist incontrano gli studenti del Remo Brindisi. Il comandante della Compagnia di Comacchio e la presidente del Soroptimist Club di Ferrara hanno svolto un incontro con le classi della scuola di Lido degli Estensi, affrontando alcune tematiche. L’interesse dei ragazzi ha acceso il focus, in particolare, su alcune forme di violenza talvolta subdole e “sommerse”. Si è parlato di violenza psicologica, violenza economica, violenza sessuale, stalking, di fenomeni come lo “gaslighting”, una forma di manipolazione, e di revenge porn e sextortion, il reato di “pornovendetta” e di estorsione sessuale. Nel pomeriggio, nella caserma dei Carabinieri di Comacchio che, alla presenza di una rappresentanza di studenti e all’assessore al welfare e pari opportunità del Comune, è stata illuminata di arancione. Il Soroptimist Club di Ferrara, per il 2025, contribuirà ad allestire una ’stanza tutta per sé’ nel Comando Compagnia di Comacchio per le audizioni protette e la consegna di un kit composta da un pc e una telecamera.