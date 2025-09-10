Donne sulla dragonboat: "Unite contro la malattia"

Scalfire l’acqua delle valli di Comacchio con un remo per stare insieme e aiutare anche le donne che hanno avuto la diagnosi di carcinoma mammario. È quanto si propone il progetto di Veronica Cinti, sorella del campione Giacomo Cinti che ha sfiorato il podio nazionale nel K1 200 metri, cresciuto nel Canoa Club Comacchio ed ora nel gruppo carabinieri. L’iniziativa si chiama Dragonboat, barca di 12 metri nella quale prendono posto ventidue donne dai 20 ai 60 anni, un timoniere ed il tamburino che scandisce il ritmo. Si ritrovano tutti i sabato mattina partendo dal canoa club di Comacchio, presieduto da Gastone Cinti, il babbo di Veronica e dopo una preparazione fisica si prende posto sulla barca per un’escursione di un’ora nelle valli di Comacchio. Non manca la nutrizionista che è Lucia Viviani che dopo un’uscita sul Dragonboat ha preparato una colazione per tutte. Completano il team di questa attività Anthea Morano, social media manager sportiva, e Lara Liboni ideatrice del progetto "A un passo dal cuore". "Abbiamo cominciato alla fine di giugno – spiega Veronica chinesiologa, esperta nello studio del movimento umano e nella sua applicazione per promuovere il benessere psicofisico – ma alla fine di ottobre dovremo terminare il nostro progetto sull’acqua per questioni di rimessaggio della barca, ma proseguirà con attività di rinforzo e camminate di gruppo". L’imbarcazione se lasciata troppo a lungo in acqua vedrebbe l’eccessiva presenza di piccole conchiglie che si attaccano al fondo della barca e la danneggiano. Per questo motivo viene sollevata dall’acqua e riposta nel canoa Club di Comacchio. "Lo scopo è quello di socializzare – riprende – comprendere che se una donna si ammala o viene colpita da un carcinoma ha la forza per superarlo. Un percorso credo più facile da affrontare se fatto assieme ad altre amiche che possano aver condiviso questa condizione. Dragonboat è questo – conclude – la forza delle donne di andare avanti assieme ed insieme superare ogni ostacolo".

Claudio Castagnoli