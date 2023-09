Donne, una violenza ’nascosta’. Quattro incontri per raccontare

Dagli ambienti di lavoro alle mura domestiche. Dove si nasconde e si maschera la violenza di genere? Come riconoscerla e come dare il proprio contributo affinché qualcosa cambi? È su questi argomenti che si confronteranno esperte ed esperti di ambiti differenti, nel corso del ciclo di eventi sulla violenza di genere dal titolo ’La violenza nascosta’, a cura del Rotary Club Ferrara, in collaborazione con l’Associazione ’Volunteers vs violence’, e con il patrocinio del Comune di Ferrara e dell’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia, in programma nei mesi di ottobre e novembre in città. "Questo ciclo di eventi – spiega Adele Del Bello, presidente Rotary club Ferrara – è pensato per informare e sensibilizzare istituzioni e cittadini sulle svariate forme che può assumere la violenza, spesso “nascosta”, verso donne, minori e animali, in ambienti professionali, così come in famiglia. Il Rotary Club di Ferrara – conclude la presidente – non poteva rimanere indifferente rispetto all’urgenza di “saper rilevare” e “rivelare” queste forme di violenza". Quattro gli appuntamenti in calendario. I primi due, il 5 e il 12 ottobre, alle ore 20.30 nella Sala Wunderkammer, avranno come filo conduttore le discriminazioni di genere in ambienti professionali. Nel corso del primo incontro si parlerà del cosiddetto “Effetto Matilda”, attraverso le testimonianze e le riflessioni di Cinzia Bisi, del Dipartimento di Informatica e Matematica dell‘Università degli Studi di Ferrara, Simonetta Monica Talmelli, Amministratrice unica di Famar Abbigliamento Ferrara e Agnese Pini, direttrice Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione, QN. In apertura di serata ci saranno anche i saluti di Adele Del Bello, presidente Rotary Club Ferrara, e Dorota Kusiak, assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche Familiari.

Il secondo appuntamento affronterà il tema della discriminazione di genere in ambienti professionali dal punto di vista delle istituzioni, attraverso gli interventi di Annalisa Felletti, consigliera di parità della Provincia di Ferrara, Rosa Maria Gaudio, Direttrice Centro Universitario di Studi sulla Medicina di Genere di Unife, e Alba Scerrati, del Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna di Unife. La seconda parte del programma avrà invece come filo conduttore il tema della violenza famigliare su donne, minorenni e animali. Proprio per questo, l’incontro del 26 ottobre, alle 20.30 nella Sala Wunderkammer, sarà dedicato ai “segnali sentinella”, dei quali parleranno Francesca Sorcinelli, Presidente LINK-ITALIA e vari componenti e fondatori dell’Associazione “Volunteers Vs Violence”- Michela Bosi, Massimo Perrone, Andrea Firrincieli ed Elena Bellodi. A moderare gli interventi sarà Roberta Capucci, Medico chirurgo specializzato in Ginecologia e Ostetricia. Il ciclo di eventi si chiuderà il 23 novembre, quale segno di adesione alla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, con uno spettacolo teatrale nella Sala della Musica alle ore 21. In scena andrà “Dietro quel muro - Storie di violenza familiare”, realizzato in collaborazione con l’Associazione “Volunteers Vs Violence”. La rappresentazione vedrà le letture di Silva Dambrosio, accompagnata al Pianoforte da Jacopo Bonora, del Circolo Amici della Musica Frescobaldi. Le conclusioni della serata saranno affidate a Dorota Kusiak, assessore alla pubblica istruzione e formazione del Comune di Ferrara, e Adele Del Bello, presidente Rotary Club.

Lauro Casoni