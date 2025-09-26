Donne vittime di violenza. Una stanza dedicata a loro

Un luogo sicuro, riservato e accogliente, pensato per restituire dignità e ascolto alle donne vittime di violenza. È stata inaugurata questa mattina, all’interno della caserma dei Carabinieri “Scantamburlo” la nuova “stanza tutta per sé”, realizzata dal Soroptimist Club di Ferrara insieme al Comando Compagnia Carabinieri di Comacchio. Alla cerimonia di ieri erano presenti il Capitano Lucilla Esposito, Comandante della Compagnia Carabinieri di Comacchio, la Presidente del Soroptimist Club di Ferrara Patrizia Guidi, il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri, l’assessore alle Pari opportunità del Comune Rosanna Cinti, la referente dello sportello antiviolenza Angela Gamberini e la dirigente dell’A.S.P. “del Delta Ferrarese” Angela Petrucciani. Un progetto che cambia il modo di accogliere le vittime. Il progetto “Una stanza tutta per sé”, promosso dal Soroptimist International d’Italia e reso possibile grazie al protocollo d’intesa sottoscritto con l’Arma dei Carabinieri nel 2015, nasce con un obiettivo preciso: offrire alle donne che trovano il coraggio di denunciare violenze o abusi un ambiente protetto. "Ringrazio l’Arma e il Soroptmist – ha sottolineato il sindaco Pierluigi Negri – per aver firmato il protocollo d’intesa nazionale finalizzato a promuovere luoghi sicuri e confortevoli per favorire la fiducia con le forze dell’ordine. Così come ringrazio il Soroptimist Ferrara e il comandante Lucilla Esposito per aver realizzato qui la “Stanza tutta per sé”, intitolazione che si ricollega al saggio pubblicato nel 1929 da Virginia Woolf per denunciare la mancanza di libertà d’espressione delle donne".