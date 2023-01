Dono alla parrocchia Arriva un pulmino

Il circolo Lions Portomaggiore-San Giorgio ha un cuore grande. Venerdì si terrà la cerimonia di consegna di un pullmino alla parrocchia Santa Maria Assunta per la Caritas. Un’operazione solidaristica imbastita nel novembre 2021, quando il presidente del Lions Club Portomaggiore San Giorgio, Gilberto Basaglia insieme al socio Stefano Castaldini, ricevette dall’arciprete don Ugo Berti la richiesta di un sostegno per l’acquisto di un nuovo pullmino da utilizzare per il trasporto delle persone assistite dall’organizzazione opere caritative ed assistenziali della parrocchia, in difficoltà negli spostamenti nel territorio sia del comune di Portomaggiore ma anche dei comuni limitrofi. Da un incontro coordinato dal presidente Gilberto Basaglia, unitamente al presidente del Lions di Ferrara Diamanti Anna Quarzi, è nata l’opportunità di poter richiedere alla Fondazione Lions Club International un contributo per la realizzazione del progetto. L’ evento celebrativo della consegna del pullmino avverrà nel pomeriggio di venerdì nella parrocchia di Portomaggiore. Saranno presenti il governatore del Distretto Lions 108Tb Cristian Bertolini, i dirigenti lionistici Giordano Bruno Arato e Francesca Ceresoli, il sindaco Dario Bernardi e l’arciprete Ugo Berti. "Aver portato a termine questo progetto – afferma Mauro Tognon, presidente del Lions di Portomaggiore – rappresenta una importante opportunità per far conoscere alla comunità le finalità dell’associazione Lions Clubs International. Quando persone che hanno a cuore il bene altrui si uniscono, e nel mondo i Lions sono più di 1,4 milioni, e partecipano a iniziative migliorative della loro comunità, prende forma una cosa magnifica che fa vivere un’esperienza indimenticabile a tutte le persone che ne sono partecipi". Va in questa direzione il pranzo di beneficenza di domenica a mezzogiorno del Centro dell’olmo a favore della comunità di San Patrignano.

Ci sarà una lotteria interna.

ð 348-6550393 oppure 338-1717209.

Franco Vanini