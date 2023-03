Dopo 33 anni, i ’ragazzi’ della VD ancora in gita

Correva l’anno ’89-’90 quando gli allora analisti contabili della 5D dell’istituto Einaudi di Ferrara facevano la loro ultima gita a Salisburgo e Monaco. Dopo 33 anni, diverse cene di classe e tanta voglia di stare insieme, i loro destini si sono incrociati nuovamente per ritrovarsi un sabato di gennaio alla stazione dei treni per intraprendere una gita a Firenze. Una giornata meravigliosa trascorsa insieme a passeggiare tra Ponte Vecchio, Santa Maria in Fiore, i negozietti del centro e tante chiacchiere. Il passato e il presente si uniscono spesso, se lo si vuole.

I ragazzi della V D