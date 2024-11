Dopo 40 anni al Teatro Abbado. Manuela, la ’maschera’ ai saluti: "Mancherà a staff e agli utenti"

Quarant’anni esatti vissuti in teatro, per il teatro. Sono quelli raggiunti da Manuela Sacchi, storica e amata figura dello staff del personale di sala del Teatro Comunale “Claudio Abbado”, che ha raggiunto nei giorni scorsi il pensionamento e ieri mattina ha festeggiato insieme al direttore generale della Fondazione Carlo Bergamasco, al direttore artistico Marcello Corvino e a tutti i colleghi.

Arrivata al Comunale nel 1984, Manuela Sacchi ha lavorato anche al centralino e in biglietteria, ed è stata tra le apprezzate maschere che, a ogni spettacolo, con attenzione e cura accolgono il pubblico. Impossibile non ricordarsi della sua professionalità.

"A nome del Teatro Comunale ringrazio Manuela Sacchi per l’impegno profuso in tutti questi anni, vissuto sempre con il sorriso. Il suo amore per il lavoro è stato esempio per le nuove leve dell’accoglienza del pubblico. Ci mancherà, ma già sappiamo che la ritroveremo presto all’Abbado, d’ora in poi come spettatrice", così il direttore generale Carlo Bergamasco.

r.c.