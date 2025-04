Dopo 47 anni chiude l’orologiaio: "Inziai alla Fiat ma presto lasciai. Qui servono testa, mani e tecnica"

"L’attività cesserà il 30 aprile 2025" c’è scritto a mano con un pennarello nero su un pezzo di cartone appoggiato su un bell’orologio da tavolo. Dopo 47 anni, Paolo Squarzoni andrà in pensione chiudendo il suo negozio di orologiaio in via Padiglioni. All’inizio di corso Ercole I d’Este venendo dal centro, una piccola porticina con scritto ’Riparazioni orologi’ fa entrare in un mondo d’altri tempi, fatto di esperienza sedimentata e ricordi. Lì, per decenni, Squarzoni ha riparato ingranaggi, cercato soluzioni e "sistemato il tempo". Ora, all’età di 70 anni, con una piccola festa che ha radunato amici e parenti, ha voluto festeggiare questo traguardo di vita, alla presenza del sindaco Alan Fabbri, che ha salutato l’artigiano con una onorificenza da parte del Comune (un disegno dell’illustratore Alberto Lunghini). "Paolo Squarzoni – ha detto Fabbri – rappresenta appieno il tessuto imprenditoriale di queste terre. Grazie a una bella dose di ingegno, al tanto impegno e all’amore per il proprio mestiere ha dato vita a un’attività che, negli anni, si è distinta per competenza e affidabilità, tanto da essere insignito del titolo di Maestro orologiaio. Ora va in pensione, ma la sua professionalità rimane da esempio per i giovani". Molto è cambiato da quando, poco più che ventenne, Squarzoni, originario di Marrara, aveva aperto la sua attività: al polso si indossano più orologi smart che ingranaggi, lo scandire delle ore compare su pc e sistemi digitali, si può chiedere direttamente all’intelligenza artificiale “che ora è?”.

"Ho iniziato in Fiat – racconta – dove mi occupavo dei trattori, ma ho resistito solo qualche mese. Quando ho aperto il mio laboratorio per riparare orologi, Otello Droghetti, mio dirimpettaio, mi venne a salutare e mi disse: “Ricordati che se sai fare e sei onesto lavorerai sempre”. Fu un consiglio che non ho mai dimenticato. Ringrazio le mie mani, le dita che mi han sempre seguito e soprattutto la testa che serve per fare questo mestiere". Lui stesso aveva imparato da Giancarlo Giberti, che aveva un negozio a Voghiera. Per un po’ è rimasto con lui, poi aprì il suo negozio a pochi passi dal Castello di Ferrara.

"Una vita in mezzo al tutto e al nulla", come dice lui, seduto nella sua scrivania dove ci sono ancora tutti gli arnesi del mestiere, il tornio, pezzi di ingranaggi, orologi ovunque, un mobile in cui sono custoditi veri e propri cimeli, come un orologio da casino degli anni Quaranta: "Qui - spiega Squarzoni - si inserivano le monete e l’orologio partiva. Quando si interrompeva, era finito il tempo". Poi ricorda l’orologio più importante mai riparato: "Un Patek Philippe a ripetizione con suoneria e cronometro del 1880 circa. Fu comprato nel ‘95 all’asta a 450 milioni di lire. Mi veniva la febbre ogni volta che ci mettevo mano". Cosa mancherà di più? "La dedizione – risponde –. Con gli orologi bisogna sempre metterci la testa. Spesso non basta smontarlo e pulirlo, serve della tecnica e questa si impara solo sul bancone del lavoro. Risolvevo il problema di notte. Mi svegliavo e venivo qui, in negozio, prima che facesse luce e mi mettevo a testa china finché l’orologio non era aggiustato".