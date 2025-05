"Dopo Claudia Gerini? Non sveliamo nulla"

Cantante, attore e doppiatore, Alex Polidori, classe ’95. Voce italiana di Tom Holland e Timothée Chalamet, ma anche di Ro – il piccolo canguro di Winnie Pooh –, del pesciolino Nemo e del protagonista di ‘Adventure Time’, per il secondo anno consecutivo torna come direttore artistico – insieme al fratello Gabriele Patriarca – in occasione del Music Film Festival, che si terrà al Teatro Nuovo dal 20 al 23 novembre.

Se potesse doppiare un personaggio, chi sarebbe? "Avrei voluto doppiare Gohan di Dragon Ball, oppure Neo di Matrix".

Music Film Festival, quali novità possiamo aspettarci? "Quest’anno abbiamo cercato di correggere il tiro. Stiamo cercando di capire come renderlo più immersivo, formativo e dinamico. Abbiamo eliminato la votazione online. Invece di fare una serata dal vivo unica, ci sarà prima una selezione live, a luglio. Vogliamo anche mettere in palio premi più sostanziosi".

Ci racconti il contest ‘Doppiando si canta’. Come pensate di svilupparlo nella prossima edizione? "Anno scorso abbiamo avuto numerose candidature. La cosa bella è che i finalisti sono stati portati a Roma e si sono cimentati con il professionismo. Quest’anno stiamo cercando di capire se si potrà replicare l’opportunità. Vorremmo fare qualcosa di più ampio".

E ci sarà anche una selezione estiva a Comacchio, su i Trepponti, il 25 luglio "Ancora ne so poco, so che faremo la gara su quel palco, ma non so se l’evento farà parte di un calendario più grande. Ci sarà l’opportunità per dodici ragazzi, e non più quattro, di cantare dal vivo ed essere selezionati da una giuria, composta da me, da Gabriele Patriarca e un giurato ancora segreto".

E la semifinale? "Il 21 novembre, ne scegliamo tre che andranno in finale, il 22. Chi ci arriva avrà la possibilità di esibirsi tre volte, con una doppia giuria. In semifinale porteranno il loro cavallo di battaglia, mentre la canzone della finale la assegneremo noi".

L’anno scorso Fabrizio Vidale e Claudia Gerini come ospiti della serata finale. Anticipazioni per quest’anno? "Non possiamo dire nulla. Ci sarà un terzo giurato a luglio e poi altri tre giurati per finale e semifinale. Stiamo ancora capendo, alcuni li abbiamo già in mente, altri li stiamo corteggiando".

Progetti futuri? È pronto per doppiare Tom Holland in ‘Odissey’ di Christopher Nolan? "Sono progetti ai quali non ho ancora la certezza di prendere parte. Non sono scritturato a vita sulle loro voci. Si sceglie la voce in base al personaggio. Magari i loro ruoli sono così particolari che serve una voce apposita".

Durante il festival sarà possibile partecipare a un contest di canto le cui iscrizioni si sono aperte a maggio e chiuderanno il 28 giugno. Per info a musicfilmawards@gmail.com o visitare il sito musicfilmfestival.it.

Andriy Sberlati