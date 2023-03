‘Dopo di me’ a teatro Uno spettacolo benefico per l’associazione Giulia

Si intitola ‘Dopo di me’ lo spettacolo teatrale organizzato per celebrare il 27esimo compleanno dell’associazione Giulia Odv che andrà in scena martedì 21 marzo alle 21 al teatro Comunale, patrocinato dal Comune e organizzato dal Lions ‘Ferrara Diamanti’. "Esprimo la mia soddisfazione – ha sottolineato l’assessore alle politiche sociali Cristina Coletti – sia per il valore dello spettacolo sia per quello che è stato l’impegno dei Lions e del regista nella sua realizzazione". Il ricavato delle offerte raccolte verrà destinato al finanziamento di progetti di psico-oncologia e cure palliative pediatriche sostenuti da associazione Giulia e al supporto dell’associazione Orizzonti, che promuove laboratori teatrali e attività ludico-ricreative rivolte ai diversamente abili e sostiene il ‘Progetto Kintsugi’.