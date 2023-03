‘Dopo di me’, solidarietà in scena Evento per l’associazione Giulia

Si intitola ‘Dopo di me’ lo spettacolo teatrale organizzato per celebrare il 27esimo compleanno dell’associazione Giulia che andrà in scena stasera alle 21 al teatro Comunale. L’evento è patrocinato dal Comune e organizzato dal Lions ‘Ferrara Diamanti’. Uno straordinario gruppo di giovani disabili interpreterà testi scritti dai loro familiari, che hanno coraggiosamente dato voce ad ansie e speranze delle famiglie nell’immaginare il futuro dei loro cari quando il supporto del nucleo parentale non vi sarà più. Gli artisti disabili e normodotati che si esibiranno appartengono al laboratorio teatrale ‘Progetto Kintsugi’ promosso dall’Associazione Orizzonti. Il ricavato delle offerte raccolte verrà destinato al finanziamento di progetti di psico-oncologia e cure palliative pediatriche.